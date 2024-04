Sabbia da Numana per sistemare Scossicci

di Giorgio GIannaccini

Sono partiti ieri mattina i lavori di messa in sicurezza della strada che passa sul lungomare di Scossicci a Porto Recanati, avviati dalla Provincia a seguito dai danni provocati dalla violenta mareggiata avvenuta a Pasquetta. Quindi, l’intervento di somma urgenza consisterà nel proteggere la scarpata che si è creata tra la spiaggia e la carreggiata della provinciale 100, attraverso il posizionamento di alcuni sacchi di sabbia, per un tratto di circa 600metri. E tale operazione verrà completata prima dell’estate.

Ad annunciare la novità è stata la Provincia. "Il tratto compreso è tra il km 2+600 e il km 3+400 – fa sapere l’ente –. La mareggiata di fine marzo, infatti, aveva spostato più di mezzo milione di metri cubi di materiale, modificando la morfologia di oltre un chilometro di costa. All’inizio di aprile, su segnalazione del sindaco Andrea Michelini, la Provincia è intervenuta per transennare il marciapiede (lato mare) e parte della carreggiata. A seguito di un ulteriore sopralluogo, a cui ha partecipato il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, è stata accertata la gravità dei danni e predisposto l’avvio dei lavori di somma urgenza, affidati all’impresa Brutti srl. Si prevede la risagomatura e il consolidamento della scarpata stradale, oltre alla rimozione e allo smaltimento dei relitti in cemento che dovessero eventualmente risultare".

Ma a fare il punto sugli interventi c’è anche l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. "Cercheremo di iniziare già in questa settimana con il trasporto dei circa 400mila metri cubi di sabbia, che da Numana verranno depositati a Scossicci per il ripascimento – dice Riccetti –. Come tempistica, l’operazione è stata facilitata perché Numana sta nello stesso tratto di costa dove rientra Porto Recanati, perciò non è stata necessaria alcuna indagine di compatibilità. Mentre a Scossicci la Provincia posizionerà i sacchi di sabbia a difesa della strada".

Inoltre, l’assessore Riccetti illustra che cosa si intende fare per il tratto del lungomare Marinai d’Italia, accanto alla lottizzazione Torri d’avvistamento, dove la pavimentazione è saltata via. "Vorremmo prelevare l’accumulo di sabbia che sta vicino alla foce del Potenza, per poi fare un ripascimento su quel tratto eroso della costa – aggiunge l’amministratore -. Però bisogna capire se ciò non creerà incidenze sul corso del fiume, e anzi sulla questione si deve esprimere il Genio civile".