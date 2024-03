Sacro e profano in vista di Pasqua

Si apre oggi la serie di attesi e partecipati appuntamenti liturgici della settimana santa in centro, con la tradizionale celebrazione in Coena Domini di stasera alle 18 nella concattedrale di Santa Maria Assunta, dove il il vescovo monsignor Francesco Massara presiederà la messa e provvederà alla lavanda dei piedi di dodici appartenenti alla confraternita del Santissimo Sacramento.

A seguire poi nelle chiese si terrà l’adorazione comunitaria presso i vari altari delle chiese, i cosiddetti Sepolcri.

Il Venerdì Santo prevede invece momenti di preghiera nelle chiese cittadine e alle 20,30 avrà l’inizio la processione per le vie del centro storico e il ritorno dell’allestimento delle stazioni della Via Crucis per i vari angoli della città con la crocifissione in piazza Enrico Mattei, organizzate grazie alla collaborazione tra i comitati di quartiere e le associazioni cittadine, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’associazione feste del comitato quartiere centro storico. Ma non è tutto. In chiusura infatti per il sabato santo, con registrazione alle 16,30 in piazza Mattei, si terrà la Caccia all’Uovo, evento per ragazzi, organizzato dall’Oratorio di Santa Maria con l’associazione Feste del comitato Centro storico e il patrocinio del Comune.

Tra enigmi e prove si arriverà alla scoperta delle uova pasquali di cioccolato.

m. p.