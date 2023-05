Samanta Marchegiano: chi era la studentessa trovata morta a Macerata

Macerata, 3 maggio 2023 – Una studentessa di 24 anni è stata trovata morta in casa, in via Severini. A dare l’allarme è stata una coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi. Per la ragazza però purtroppo non c’era più nulla da fare e ora sulle cause della sua morte indagano i carabinieri. La vittima è Samanta Marchegiano, nata a Lanciano e residente con la famiglia a San Vito Chietino.

Da qualche anno, la ragazza viveva a Macerata dove stava frequentando la facoltà di Giurisprudenza. Ieri pomeriggio, stando a quanto trapelato, la studentessa è andata a fare il bagno, nella casa che condivide con altre colleghe universitarie al quinto piano di un condominio di via Severini. Ma a un certo punto, non sentendola più, una coinquilina è andata a vedere cosa le fosse successo, trovandola priva di sensi nella vasca con l’acqua. Subito è stato chiamato il 118 e i sanitari sono accorsi, ma ormai il cuore della ragazza aveva smesso di battere.

A quel punto, in via Severini sono arrivati anche i carabinieri e il comandante della Compagnia di Macerata, il colonnello Giorgio Picchiotti, per gli accertamenti di legge necessari in questi casi. La ragazza non aveva segni di violenza, ferite o lesioni di alcun genere, e non c’erano nella stanza segni che possano far capire cosa averla portata alla morte. Sono stati fatti dei rilievi sul posto, e oggi la procura valuterà se, in base a quanto emerso dai primi accertamenti, possa essere utile e opportuno disporre un’autopsia, per chiarire la causa di questa morte improvvisa. Per il momento, non si esclude alcuna ipotesi.

Mentre venivano informati i familiari della ragazza della tragedia avvenuta, i militari hanno anche iniziato a sentire le amiche della 24enne, per cercare di ricostruire gli ultimi momenti prima della sua morte e verificare se da questi possa emergere qualche indizio per chiarire la vicenda.