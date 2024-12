San Severino: prove generali nel torneo di beneficenza

Torna l’appuntamento con lo sport e la solidarietà. Domani, nella piscina Blugallery a Taccoli di San Severino, si svolge l’ormai tradizionale torneo di beneficenza prenatalizio "Il cuore della pallanuoto". Si tratta di una manifestazione sportiva molto sentita dagli appassionati il cui ricavato verrà devoluto alla casa di riposo "Lazzarelli" di San Severino. La squadra maschile settempedana, allenata da coach Stefano Valeri, affronta nel proprio girone la Jesina Pallanuoto e la Pallanuoto Riccione, mentre nell’altro raggruppamento saranno in vasca l’Osimo Pirates, lo Sterlino Bologna e il Gryphus Perugia. Dal punto di vista tecnico e agonistico, dunque, sarà anche un bel banco di prova per i settempedani in vista dell’inizio del campionato di serie D, dal momento che avrà modo di confrontarsi con tutte squadre della stessa categoria.

Mauro Grespini