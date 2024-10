Sangiustese, Giandomenico recrimina: "A Urbania ci è mancato soltanto il gol"

"Sarei stato arrabbiato se avessimo pareggiato, figuriamoci dopo una sconfitta arrivata all’ultimo minuto". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla della battuta d’arresto accusata dai rossoblù a Urbania. "Abbiamo disputato una grande gara – aggiunge – creando diverse opportunità ma non abbiamo lasciato il segno, nel finale abbiamo commesso un errore che ha permesso ai pesaresi di segnare il gol partita". Il tecnico ripercorre il match. "A Urbania non ci è mancato nulla se non il gol, magari occorre essere più cattivi sotto rete perché abbiamo costruito le occasioni. Per 90 minuti abbiamo proposto un ottimo calcio, però dobbiamo crescere in quanto non è possibile tornare a casa a mani vuote dopo una simile prova".

E adesso c’è da rimettersi sotto perché domenica arriva la K Sport Montecchio Gallo, secondo della classe con 16 punti, tre in più dei rossoblù. "Ricominciamo dagli aspetti positivi. Il torneo è molto equilibrato, abbiamo perso due gare e siamo a 4 punti dalla vetta. Non siamo noi quelli che devono vincere il torneo, però – conclude Giandomenico – piace stare nelle zone alte. Abbiamo sempre disputato ottime gare, forse solo con il Montegranaro abbiamo fatto più fatica. Alla squadra non posso rimproverare nulla se non di essere più cattiva sotto rete".