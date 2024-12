Sarnano e Apiro, fondi per i cimiteri

Approvato dalla conferenza regionale il progetto di fattibilità tecnico-economica per il cimitero di Sarnano, per un importo di uin milione e 860mila euro. Il miglioramento sismico del complesso, edificato tra il 1813 eil 1816, a seguito della demolizione del monastero benedettino di San Savino, riguarderà l’ingresso, i loculi e la chiesa, tutti manufatti danneggiati dal terremoto 2016. L’Ufficio speciale ricostruzione ha poi approvato i progetti esecutivi per il cimitero di Frontale ad Apiro, per un importo di 128.500 euro.

"La macchina che abbiamo messo in piedi opera a 360 gradi, senza lasciare indietro niente e nessuno, partendo proprio dalle frazioni più piccole del nostro entroterra martoriato dal terremoto e da luoghi molti importanti per il tessuto sociale come i cimiteri" ha detto il commissario straordinario Guido Castelli.