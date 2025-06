Sassotetto in fiore. A spasso nella natura

Sabato si terrà l’ultimo appuntamento di "Sassotetto in Fiore", giornata dedicata alla bellezza e alla natura incontaminata del territorio, ma soprattutto alla scoperta del mondo delle api. Alle 10 visita agli apiari in località Cascatelle di Sarnano, alle 11 visita agli apiari di Sassotetto, a 1350 metri di altezza. Poi breve passeggiata in compagnia dell’Accademia Erbe Spontanee. Alle 15 premiazione del concorso fotografico all’Hotel Hermitage; a seguire, convegno su api, fiori, impollinazione e miele. Interverranno Tiberio Roscioni, docente di apicoltura ("Risultati degli apiari pilota e difesa biologica"), Pierluigi Pierantoni, presidente Cooperativa Apicoltori Montani ("Il benessere con le api") e Alvaro Caramanti, presidente Consorzio Apistico Macerata ("Apicoltura nell’alto maceratese"). Per informazioni 3715206280.