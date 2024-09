Sbanda e finisce contro un muretto

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto. L’incidente è avvenuto ieri alle 17.30, lungo la provinciale Vergini, sotto all’ospedale. Per cause in corso di accertamento, una 75enne ha perso il controllo della sua utilitaria e ha battuto contro un muretto nei pressi del distributore di carburanti. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Moro. La donna è stata soccorsa. Traffico rallentato mentre erano in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’auto.