Scanner digitale per l’analisi dei nei

Uno scanner digitale per la prevenzione dermatologica, il primo nelle Marche, inaugurato nel centro dermatologico del dottor Gino Mattutini. È un sistema di videodermatoscopia total-body, un salto di qualità per la prevenzione dei tumori della pelle. Permette di documentare la totalità della superficie cutanea in modo rapido e ripetibile, confrontando nel tempo eventuali cambiamenti e riconoscendo automaticamente l’insorgenza di nuove lesioni grazie all’intelligenza artificiale. Mattutini è anche responsabile del polo dermatologico del gruppo Kos (Villa Pini, Villalba e Santo Stefano). "Credo profondamente – spiega – nella prevenzione e nella necessità di restare al passo con l’innovazione. Con questo strumento possiamo scansionare il corpo del paziente in meno di due minuti, creando una mappa completa per riconoscere subito nuove lesioni ed eventuali casi da approfondire". All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Fabrizio Ciarapica e il vice Claudio Morresi.