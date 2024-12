Scienza, arte e cultura. Un percorso con il Fai alla scoperta del Galilei

"Scienza, arte e cultura", questo il tema del percorso proposto dalla collaborazione tra il Fai - Delegazione di Macerata, la dirigenza del liceo Scientifico e l’associazione "Amici del Liceo Galilei". L’appuntamento si terrà domani, dalle 15 alle 18, nella sede centrale del liceo in via Manzoni. Visite guidate ogni 30 minuti (ultimo ingresso alle 17). L’itinerario di visita, con la guida di docenti e studenti del liceo, avrà inizio dalla biblioteca, per proseguire poi alla scoperta di opere d’arte poco conosciute, custodite all’interno delle mura scolastiche. I visitatori potranno poi interagire con apparecchiature didattiche.