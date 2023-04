Scontro frontale: grave una 90enne

Scontro frontale ieri tra due auto, a Chiesanuova di Treia. Ad avere la peggio una 90enne della zona, portata a Torrette. Lo scontro è avvenuto alle 18.30 lungo la provinciale 25, il frontale è avvenuto tra una Hyundai proveniente da Treia e una Peugeot che arrivava da Macerata. Nel frontale sono rimaste feriti in modo poco grave, per fortuna, i due conducenti, un 20enne e un 70enne di Treia e Cingoli, portati entrambi al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Per una 90enne che era a bordo della Hyundai, invece, il personale del 118 subito accorso sul posto ha ritenuto più opportuno il trasporto d’urgenza ad Ancona, dove l’anziana è arrivata con l’eliambulanza. La donna dovrebbe avere una frattura al femore. A Chiesanuova sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Macerata, per i rilievi.