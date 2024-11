Scontro tra due auto a Taccoli, soccorsi i giovani conducenti

Brutto incidente ieri a Taccoli, nella zona industriale di San Severino. Intorno alle 8.10 una Lancia Delta e di una Volkswagen Golf si sono scontrate in via Aristide Merloni. Le cause sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, guidati dal sostituto commissario Adriano Bizzarri. Le auto sono entrare in collisione lungo un rettilineo all’altezza dell’ingrosso di pavimenti e arredo bagno Bonci, l’impatto è stato piuttosto violento e ha fatto sì che la Delta terminasse la corsa contro un albero che costeggia la carreggiata e perdesse una ruota, e la Golf contro il marciapiede. Per fortuna per i due conducenti, giovani residenti a Tolentino, solo un grande spavento e ferite lievi. Sul posto, per la messa in sicurezza dell’area, sono arrivati anche i vigili del fuoco. La strada, per le operazioni di ripristino post incidente, è stata chiusa per un paio d’ore.