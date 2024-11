Scontro tra due mezzi all’incrocio. Quattro feriti portati in ospedale

Ieri mattina, intorno alle 8.30, un incidente stradale ha coinvolto una Fiat Panda e un furgone Iveco lungo la strada provinciale 77 Val di Chienti, nei pressi del distributore Is, nella zona di Fosso Ricale di Recanati.

Lo scontro, avvenuto all’incrocio con una strada laterale, ha provocato quattro feriti e creato disagi alla circolazione. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale. Dalle prime informazioni sembra che la Panda stesse uscendo da una strada secondaria, mentre il furgone stesse procedendo in direzione Macerata, ma la dinamica resta da confermare.

L’impatto, che si presume essere stato molto violento, ha causato il ferimento di due dei cinque occupanti il furgone e di due persone a bordo della Panda, fra cui una donna. Nessuno delle persone coinvolte è del luogo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso. I sanitari hanno provveduto a prestare le prime cure alle sette persone coinvolte, ritenendo però che soltanto per quattro di loro fosse necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale di Civitanova, per gli accertamenti del caso. Per fortuna comunque, le loro condizioni non dobrebbero destare preoccupazioni.

L’incidente ha provocato rallentamenti nella zona, mentre gli inquirenti sono al lavoro per accertare le responsabilità dello scontro e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

