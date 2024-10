Sensini premiato al festial Romics. E ora è in lizza ai Grammy Award

Ennesimo grande riconoscimento per il compositore portopotentino Kristian Sensini, che ai "Musicomics - Premio Romics Musica per Immagini" si è aggiudicato il premio per la miglior colonna sonora con il film d’animazione "My Love Affair with Marriage", della regista Signe Baumane. Nella stessa rassegna ha poi collezionato un’altra nomination, per la miglior canzone. La cerimonia si è svolta Roma. A consegnargli il premio il maestro Claudio Simonetti, noto per le colonne sonore nei film di Dario Argento. Ed erano presenti figure come il presidente della giuria Vince Tempera. "Ricevere questo premio, in una delle più importanti fiere dedicate al fumetto e al gioco, è un grande onore – commenta Sensini –. Il lavoro del compositore è spesso solitario e presentare la propria musica a una platea così vasta è un modo per uscire dall’isolamento. Questo riconoscimento ripaga di tanti sacrifici". Sensini ha pure svelato la sua passione per fumetti e giochi, rivelando di essere un grande appassionato di Dungeons and Dragons e dei fumetti Marvel. Per questo ha voluto ringraziare giuria e premiati, come Douglas Meakin e Lucio Macchiarella, sottolineando l’importanza delle loro opere. In questi giorni i brani di Sensini saranno in gara per i Grammy Award, i premi più importanti a livello internazionale per la discografia.