"Sentire Comune" presenta la lista:: "Questa è l’unica civica"

"Abbiamo deciso di metterci in gioco e di mettere la faccia in un progetto che pone il cittadino al centro delle decisioni amministrative". Cosi in piazza Douhet, la capolista Alessandrà Perticarà ha presentato i nomi della civica "Sentire Comune", che appoggia la candidatura di Mario Morgoni a sindaco. "I nostri obiettivi saranno lo sport, la scuola, la lotta alla dispersione dei giovani, le associazioni, gli anziani, i disabili nonché l’inclusione degli stranieri – ha aggiunto Perticarà –. Siamo insoddisfatti per l’immobilismo che regna in questo Comune da dieci anni e che sta portando all’abbandono urbano, umano e sociale". La capolista ha poi precisato come la lista sia l’unica davvero civica, in quanto tutti i candidati non appartengono a partiti. Ecco i nomi di "Sentire Comune": Alessandra Perticarà, Giacomo Calza, Sara Ciminari, Francesco Dalfino, Primo Galassi, Lorenzo Giannini, Antonio Goffredo, Amalia Mattucci, Anna Mercuri, Valeria Meriggi, Gabriella Montecchiari, Giorgio Moretti, Benedetta Morichetti, Gianfranco Paliericci, Federico Pierleoni, Maria Solidad Salinas.