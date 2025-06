Serata di solidarietà per i malati di Alzheimer

Serata di solidarietà a favore dei malati di Alzheimer quella che si terrà domani a partire dalle 18 in pieno centro a Matelica, organizzata dall’Afam – Alzheimer uniti Marche, in collaborazione con il Comune di Matelica, associazione Scacco Matto, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Gma Ristorazione e cantina Belisario.

L’iniziativa, promossa per raccogliere fondi a sostegno del progetto "Una vacanza indimenticabile", ossia un’esperienza al mare pensata per offrire momenti di serenità e benessere a persone con demenza, avrà inizio alle 18 nell’ex convento dei Filippini in via Oberdan 56, con la presentazione del libro a fumetti Sergio di Dick Kits e illustrazioni del noto artista Davide Mecozzi. Come spiegato dai promotori dell’evento "Sergio è una storia illustrata che affronta con grande tatto e delicatezza la tematica dell’Alzheimer.

Nell’accuratezza delle immagini sono rappresentate le fragilità dei momenti quotidiani, il silenzio delle incomprensioni, l’umanità dei gesti, ma anche la grande intensità dei legami affettivi".

A seguire, alle 19,30 sotto la loggia degli Ottoni in piazza Mattei, si terrà un’apericena solidale a favore della vacanza con menù da 18 euro.

m. p.