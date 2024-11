Serate sold out ed entusiasmo: stagione da incorniciare al Mugellini. Soddisfatti i direttori artistici Di Bella e Mazziero: "Tanto pubblico anche da fuori regione, e artisti felici di scoprire la città"

La nona edizione del Mugellini Festival si è conclusa con risultati straordinari, sia in termini di pubblico sia dal punto di vista degli artisti coinvolti. Tutte le cinque serate in programma, più il concerto di anteprima che si è svolto a settembre, hanno registrato il sold out con oltre 800 presenze in totale, e richiamando pubblico anche da fuori regione. Sono stati sedici gli artisti che si sono alternati sul palcoscenico allestito alla Cappella dei Contadini tra musicisti, pittori e scultori, che vanno a sommarsi ai più di 100 già ospitati dal festival nelle otto edizioni precedenti.

"Si tratta di personalità rilevanti e riconosciute nel mondo della musica e dell’arte, anche di livello internazionale – spiegano i direttori artistici Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero –. È importante segnalare che quest’anno tutti gli artisti hanno utilizzato i loro profili social non solo per promuovere la partecipazione al festival, ma anche per raccontare la città di Potenza Picena. Il poeta e paesologo Franco Arminio, ad esempio, ha pubblicato diverse foto realizzate da lui stesso descrivendo a modo suo il nostro territorio". Continuano Mazziero e Di Bella: "Uno dei momenti più intesi c’è stato nel corso della serata conclusiva con l’esposizione di un disegno inedito di Pablo Picasso di proprietà di un collezionista privato, che ce lo ha gentilmente concesso in esclusiva".

Come da tradizione non sono mancati il Premio Mugellini per le arti e il Premio Mugellini alla carriera, assegnati rispettivamente allo scultore Gildo Pannocchia e a Riccardo Messi, giovane artista poliedrico di notevole talento scomparso recentemente.

"Siamo già al lavoro per l’edizione 2025 – concludono i direttori artistici –. Il tema sarà “La strada di casa“. Sicuramente non mancheranno quelle grandi sorprese".