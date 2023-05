"Servizi balneari, i prezzi non cambiano"

di Giuliano Forani

E’ stata ufficializzata la nuova associazione nel mondo balneare, si chiama "Popolo produttivo balneari Civitanova" (acronimo Ppbc) e il battesimo è avvenuto con la presentazione in municipio. L’associazione è legato a Popolo produttivo, la sigla nazionale nata in rappresentanza di dieci categorie di imprese e partite Iva, dai commercianti ambulanti ai balneari passando per allevatori, lavoratori edili e tassisti e, ultimo ingresso, il settore del salvamento nazionale. La neonata associazione rappresenta alcuni dei concessionari di spiaggia della città e si occupa di problemi esclusivamente locali. La battaglia contro la Bolkestein, chiaramente, continua ad essere in prima linea, ma c’è una notizia, soprattutto, che assume un’importanza particolare, e cioè che in occasione della prossima stagione balneare, i prezzi dei servizi in spiaggia non aumenteranno e il listino resterà lo stesso del 2022 "nonostante gli aumenti dei canoni delle concessioni". All’associazione hanno aderito 12 operatori balneari e cioè i titolari delle concessioni Antonio, Caracoles, Flamingo, Mirrò (dal vecchio nome del titolare della concessione), Giovanni e Anna (tutti operativi nel lungomare sud); Contessa, Hosvi, Dune, Sonamar, Ippocampo, Caribean e Zero Virgola Uno (per la spiaggia nord). Eletto anche il Consiglio di amministrazione: presidente è Mario Torresi (dello chalet Giovanni e Anna), il vice presidente Stefano Battistelli (Caribean), che è anche esponente del direttivo nazionale di Popolo produttivo. Completano il consiglio Wilma Mazzanti (Contessa), Marco Mazzoni (Ippocampo), Daniele Ercoli (Caracoles), Fiorella Fabrizi (Hosvi) e Andrea Ruffini (Antonio). L’associazione si è così presentata all’amministrazione comunale, accolta dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessore al Turismo Manola Gironacci e da quello all’Urbanistica Roberta Belletti. Sul tavolo sono state poste tutte le problematiche storiche della categoria: dai parcheggi alla sicurezza, dal demanio al completamento delle scogliere. Al centro delle attenzioni anche i lavori relativi alla realizzazione del nuovo marciapiede sul lungomare nord, al termine di via IV Novembre. L’auspicio dei balneari è che l’intervento, peraltro già avviato, sia completato presto, nella fiducia dell’arrivo del bel tempo.