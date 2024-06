Sferisterio Live al via con Antonacci: "Sarà un’edizione ricca di novità"

"Anche quest’anno Macerata si candida a essere regina dell’estate". Al via il countdown per Sferisterio Live 2024, il tradizionale festival di musica dal vivo organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Sferisterio. Primo appuntamento domenica con l’atteso concerto di Biagio Antonacci "Live 2024 - Funziona solo se stiamo insieme", in replica lunedì. Poi il 19 agosto con Mario Biondi e i suoi 18 musicisti d’orchestra, il 28 agosto con Umberto Tozzi e il suo tour d’addio alle scene live "L’ultima notte rosa the final tour" e il 30 agosto con Fiorella Mannoia e il suo tour "Fiorella Sinfonica Live con orchestra". In programma il 4 settembre "PFM canta De Andrè – Anniversary" che vedrà sul palco Flavio Premoli, fondatore della PFM, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e Luca Zabbini; il 5 e 6 settembre doppietta de Il Volo con "Tutti per uno – Capolavoro" fino all’ultimo appuntamento del 7 settembre con Antonello Venditti "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary". "Questa edizione vedrà un importante ammodernamento della grafica e un investimento sulla comunicazione e sul brand Sferisterio Live – dichiara Riccardo Sacchi, assessore al Turismo e gli Eventi – che già lo scorso anno, attraverso le pagine social Instagram e Facebook, ci ha portato a sfiorare le 300.000 interazioni. Veniamo da un’edizione 2023 che ha accolto ospiti del calibro dei Deep Purple, Simply Red, The Lumineers, Robert Plant, David Garrett oltre a star come Madame, Mr. Rain, Venditti e De Gregori. Quest’anno la qualità è altrettanto sensazionale in tutti gli appuntamenti, tanto che le due date di Biagio Antonacci viaggiano già verso il sold-out, così come Tozzi, Mannoia, Il Volo e Venditti. Chissà che nel proseguo non ci siano altre sorprese". Continua Sacchi: "Grazie al potenziale di questo festival, a costo zero per il Comune e in partnership con la società umbra dell’energia e del gas Vuscom, riusciamo ad attrarre decine di migliaia di spettatori (previsti già 14.000 spettatori nelle nove serate promosse per questa edizione). Questo genera un introito economico per l’Associazione Sferisterio, il nostro braccio operativo, e per il brand città". Un’importante pubblicità anche per il sito culturale dello Sferisterio, capace di accogliere appuntamenti di musica lirica come di pop-rock. "Lo scorso anno sia Venditti che Robert Plant hanno pubblicato foto del nostro Sferisterio, una pubblicità enorme che giova all’intera città – spiega Riccardo Sacchi –. L’aspetto pop-rock di queste iniziative va a braccetto con il Macerata Opera Festival permettendo un arricchimento reciproco, come succede nei siti culturali delle più grandi città italiane, le Terme di Caracalla a Roma o l’Arena di Verona ad esempio. Lo Sferisterio è un gioiello maceratese e un contenitore di cultura che, abbinato a questo tipo di iniziative, diventa un patrimonio trainante per la nostra città. È importante che le 2.000 persone in media che arrivano per ogni ogni serata di concerti possano vivere pienamente la città, per questo ringrazio gli esercenti, i bar e ristoranti che hanno aderito all’iniziativa e si faranno trovare aperti per accogliere i visitatori. Grazie a questo la ritenuta per la città sarà ancor più positiva".