’Sferisterio live’ con Panariello e Masini

’Sferisterio live’, dove la musica abbraccia anche l’intrattenimento, propone il 3 settembre "Panariello vs Masini – Il Ritorno", una nuova sfida fra battute e canzoni tra i due artisti, dopo il grande successo degli show del 2023. "Scommettiamo su sketch e canzoni, offrendo al nostro affezionato pubblico qualcosa di originale che va a valorizzare ancor più il già ricco calendario musicale proposto fino ad oggi – commenta l’assessore agli eventi Riccardo Sacchi –. Divertimento, comicità e musica arricchiscono così Sferisterio Live, il festival che sta rendendo Macerata un solido e irrinunciabile punto di riferimento per gli eventi di qualità dell’estate, a cui va oggi ad aggiungersi anche l’intrattenimento".

Da luglio, data zero il 12 luglio a Capannori in provincia di Lucca, Panariello e Masini abbracceranno di nuovo il loro pubblico con una serie di appuntamenti, per oltre due ore di spettacolo, a cui si aggiunge lo show allo Sferisterio. I biglietti per la data di Macerata sono disponibili in prevendita da oggi, mercoledì 3 luglio, su Ticketone e punti vendita abituali. Alla Biglietteria dello Sferisterio a partire dalle 16.30 Per informazioni www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it Questi i prezzi (diritti di prevendita inclusi): platino 54 euro, oro 49, verde 44, blu 39, rosso 35, giallo 30, balconata in piedi 27.

RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e Momy Records. In ambito organizzativo, il concerto maceratese vede la collaborazione di Elite Agency Group e Alhena Entertainment.