Sfilata di auto d’epoca con "240 minuti sotto le stelle"

I motori di 53 auto d’epoca hanno rombato in piazza della Libertà a Macerata con la 18esima edizione della "240 minuti sotto le stelle". La gara, organizzata dal Caem Lodovico Scarfiotti, valida per il campionato crono Asi, è stata vinta dai giovani romani Alessandro Formiconi e Luigi Ruggeri su una A112 Abarth del 1980.

Secondi i perugini Alessandro Valentini e Gemma Ciabilli su Innocenti Mini Cooper 1300 del 1972, reduci dal successo del 2024. Al terzo posto i settempedani Paolo Pieroni e Sokol Rica su A112 del 1970, al quarto gli assisani Francesco Marchetti e Tim Pellegriti su A112 del 1972 e quinti i viterbesi Fabio Gregori e Cristina Maggio Aprile su A112 del 1978.

La gara femminile è andata a Loredana Bonfigli e Maurizio Di Luca, di Servigliano, su Alfa Romeo Alfetta GT del 1974; il premio come migliore equipaggio young è andato ai molisani Daniele Corona e Giovanni Felice su Lancia Fulvia Montecarlo del 1975.

Il responsabile del Caem Andrea Carnevali ha gestito la manifestazione fino alla premiazione alla Filarmonica. Il percorso, in notturna, è iniziato e terminato in piazza della Libertà, passando per 66 prove di abilità tra Montelupone, Porto Recanati e Villa Potenza.

L’assessore Riccardo Sacchi ha salutato gli equipaggi con il commissario delegato Asi Alessandro Forcelli e il presidente del club Mirko Recanatesi.