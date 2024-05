Si brinda all’Europa. Gli aperitivi in centro conquistano tutti. Spagna e Irlanda al top

Al via la festa dell’Europa 2024: gli aperitivi hanno colorato e animato la città, in un pomeriggio in cui la temperatura è stata ideale. Tra le bandierine colorate e i piatti preparati per l’occasione è stata tanta la gente in centro fino a tarda sera. Sono 73 gli esercizi cittadini tra bar, ristoranti e negozi che hanno preparato cibi e bevande tipiche dei paesi scelti, con la Spagna, la Germania e l’Irlanda maggiormente gettonati. Il bar Centrale ha scelto l’aperitivo tedesco: "Fra hot dog e hamburger, ci saranno a tavola stinco con purè, crauti e würstel e un dolce tipico, la foresta nera. Ovviamente ci saranno poi le birre bionde, bianche e a doppio malto", dice Julia Bizzarri. "Dell’Irlanda proporremo uno spezzatino di manzo alla birra Guinness accompagnato da uno stufato di pane, cipolle e verza e un pane integrale senza lievito, il Soda bread. In questi giorni ci siamo preparati proponendo all’interno del ristorante proprio questi piatti", spiega Marco Guzzini, di Digusto. Maria Gabrielli e Samo hanno scelto la Spagna, cucinando "paella, sangria, tortillas, olive con patate oltre a drink con gin iberici, Nordes e Mare", mentre Pierino Camertoni, per Romcaffé, ha offerto dalla Francia "vini bianchi e rossi, Bordeaux, champagne Laurent Perrier; da mangiare, ratatouille e panini". Molte persone, col meteo che quest’anno ha favorito la riuscita dell’evento, si sono trovate a Macerata anche dai paesi limitrofi. Michela Calvigioni è arrivata insieme con la sua comitiva: "Ci siamo dati appuntamento qui da Mogliano, Loro Piceno, Urbisaglia; vorremo provare piatti spagnoli, tedeschi e greci". La festa dell’Europa richiama tantissimi giovani. Giosuè Biondini e Alessandro Castillo dicono che la festa "è un bel momento di svago da passare in compagnia, sperimentando cibi e culture di altri Paesi". Si replica fino a domani sera.