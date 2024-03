Si cercano badanti e colf che conoscano la lingua Urdu

Si cerca colf, conoscenza lingua Urdu, contratto a tempo indeterminato, part time. Sede di lavoro Porto Recanati (codice offerta 479022). Un commesso come aiuto banco carni e banco salumi. Requisiti: età max 29 anni; automunito; disponibilità a 25 ore settimanali concordabili (codice 18292). Si cercano operai addetti ai servizi di igiene e pulizia in fabbriche, condomini, uffici con patente per furgoncino. Sede lavorativa Recanati, part time a tempo determinato, trasformabile (codice 531070). Si cerca badante, preferibilmente età 20-35 anni, contratto a tempo determinato, tempo pieno a Potenza Picena (codice 40157). Altra badante a tempo Indeterminato, orario part time. Sede di lavoro: Monte San Giusto (codice 531068). Per queste offerte, inserendo il codice, curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it