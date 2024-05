Sibillini tra natura e gusto. Eventi da maggio a giugno

Gusto, bellezza, tradizioni e natura saranno protagoniste del cartellone di eventi che propone il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dal 12 maggio al 7 luglio e poi da ottobre in poi. "Good Morning Sibillini - Passeggiate e pedalate di gusto" è il nome del progetto presentato ieri mattina in conferenza stampa dal presidente Andrea Spaterna e dalla direttrice dell’ente Maria Laura Talamè.

"Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente con la finalità di sostenere e rilanciare i territori dei parchi nazionali colpiti dal sisma 2016 – ha spiegato Spaterna –. L’obiettivo che si voleva perseguire, oggi come allora, era quello di valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, il tutto compatibilmente con i criteri di sostenibilità ambientale e biodiversità. Dopo la pausa imposta dal Covid, lo scorso anno avevamo proposto l’evento "Il cibo narrato". Quella di quest’anno è la seconda parte di quel progetto che si articolerà in un appuntamento per ogni paese del parco. Gli eventi saranno gratuiti, incentrati sul rapporto tra prodotti agroalimentari e biodiversità ma anche sulla scoperta dei luoghi più belli del parco". Protagonista non sarà solo il buon cibo proposto con degustazioni al termine di ogni appuntamento, ma anche i paesaggi del parco, la sua storia, le potenzialità di sviluppo sostenibile.

Insomma, i Sibillini un parco tutto da gustare, scoprire e vivere, grazie al coinvolgimento delle guide del parco, delle aziende del territorio, di esperti che tratteranno le varie tematiche proposte. Primo appuntamento, il 12 maggio ad Amandola. "Sarà dedicato allo straordinario mondo delle orchidee - ha spiegato Talamè -. Il territorio dei Sibillini ne vanta più di 60 specie oltre a vari ibridi. È in fase di pubblicazione un quaderno scientifico dedicato alle nostre orchidee selvatiche che per l’occasione sarà presentato in anteprima. Segue il 19 maggio a Cessapalombo con "Carbonai, asini e farfalle, una giornata per tutti i gusti", alla scoperta di questa tipica attività accompagnati da una carovana di asinelli. Il 26 maggio a Arquata del Tronto, appuntamento dal titolo "Natura accessibile", una passeggiata che si articolerà lungo il sentiero per tutti di Forca di Presta, fruibile anche con sedia a rotelle. Il 16 giugno a Bolognola "Tra boschi e scenari d’incanto", il 23 giugno a Montemonaco "Nei luoghi della Sibilla", un’escursione con guida e passeggiata in bicicletta e visita al museo locale". Giugno si concluderà con l’appuntamento del 30 a Ussita dedicato alle trote e ai camosci. Le proposte estive terminano il 7 luglio con "Per vie di pastori e pellegrini", nei luoghi della transumanza. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Gaia Gennaretti