Simonacci è il coordinatore di Fdi: "Siamo il primo partito in città"

Si consolida il partito di Fratelli d’Italia a Recanati, che domenica ha celebrato il congresso chiamato a eleggere il nuovo coordinatore: all’unanimità è stato nominato Simone Simonacci, già candidato sindaco di Recanati nel 2019 e da allora rappresentante del partito in consiglio. "Sono emozionato per questa responsabilità – ha commentato Simonacci –. Sapremo ritagliarci un ruolo determinante nella politica non solo cittadina, tanto più ora che siamo in piena corsa per la rielezione di Acquaroli a presidente della Regione". Accanto a lui i componenti del nuovo direttivo, che vedrà la partecipazione di assessori e consiglieri comunali: Enrico Gelosi Enrici, Valentina Guzzini, Nicoletta Marzioli, Ettore Pelati, Emanuela Pergolesi e Pierluca Trucchia. Al congresso sono intervenuti anche la senatrice Elena Leonardi, il sindaco Emanuele Pepa, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi, il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e il segretario provinciale dell’Udc Luca Marconi. "I numeri di questo circolo sono chiari – ha ricordato Simonacci –: 309 voti nel 2019, 1.547 nel 2020, 1.950 nel 2024. In cinque anni siamo diventati la prima forza politica della città".