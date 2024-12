Simonelli Group si allarga con la partecipazione in 3Temp

Simonelli Group, leader mondiale nella produzione di macchine da caffè professionali con sede a Belforte, annuncia l’acquisizione di una partecipazione in 3Temp, azienda svedese rinomata per le sue innovative macchine da caffè filtro. Simonelli Group ha acquisito una quota e, grazie a questo recente investimento, non si limita ad ampliare il proprio portafoglio prodotti, ma continua a rafforzare la posizione competitiva in un segmento in rapida crescita. "La ricerca del partner giusto per accelerare i nostri ambiziosi piani di crescita è sempre stata incentrata su un player che condividesse la nostra incessante ricerca di qualità e innovazione - ha dichiarato Marco Feliziani, ceo Simonelli (foto) Group –. Quando ho incontrato per la prima volta il team 3Temp, sono rimasto colpito dal loro impegno incrollabile per l’eccellenza e dalla loro passione per la tazza di caffè perfetta. Oggi, insieme, abbiamo l’opportunità di garantire un’offerta ampia e completa alle richieste che vengono da caffetterie e baristi del mondo".