Sindaco e giunta, redditi non pervenuti

L’inizio del nuovo anno vede la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di sindaco, assessori e consiglieri. La casa comunale dal 2013 è diventata di vetro e fabbricati, auto e 730 devono essere resi noti sul sito istituzionale in nome dell’"amministrazione trasparente". La legge impone l’obbligo di pubblicazione di questi dati per chi ricopre incarichi pubblici; bisogna fornire annualmente copia della dichiarazione dei redditi e un’altra sulle variazioni patrimoniali. E, sempre in base alla normativa, "per agevolare l’attività di vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate per tutti non oltre il 31 dicembre di ogni anno". Ma sul sito del Comune di Tolentino non ci sono ancora i dati aggiornati, ovvero i redditi 2024, riferiti ovviamente all’anno precedente.

Gli ultimi documenti del primo cittadino Mauro Sclavi e della giunta caricati sono del 2023. Sulla pagina del sindaco, ad esempio, c’è la variazione dello stato patrimoniale 2024 con terreni e fabbricati, ma la dichiarazione dei redditi è del 2023 (periodo d’imposta 2022), quando il reddito complessivo era di 76.776 euro (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali). Idem la vicesindaco Alessia Pupo, sulla cui pagina è presentata la variazione dello stato patrimoniale 2024 ma non la dichiarazione dei redditi; il reddito precedente era di 29.556 euro. Stessa cosa anche per l’assessore al bilancio Diego Aloisi, il cui reddito era di 32.015 euro, per l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, che nel 2023 aveva dichiarato 24.392 euro e l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, con 81.156 euro. Quello del presidente del consiglio Alessandro Massi è di 26.069 euro.

Nella pagina dell’assessore al commercio Fabiano Gobbi – di cui in questi giorni il sindaco e la lista Tolentino Popolare hanno chiesto le dimissioni – addirittura è caricata la dichiarazione dei redditi del 2022 (con 41.162 euro); è quindi precedente alla legge dello Stato che ha aumentato le indennità di funzione di sindaco e assessori. Pure per altri consiglieri, di maggioranza e minoranza, i documenti pubblicati risalgono al 2022. Tra i consiglieri, l’unico documento aggiornato che compare sul sito è quello di Antonio Trombetta del gruppo misto, con un reddito complessivo di 18.284 euro. Aggiornati invece i compensi per la carica amministrativa di tutti. Ad esempio il sindaco nell’anno 2024 ha percepito 24.840 euro lordi, la vicesindaco 27.324, gli assessori Aloisi 11.178, Giombetti e Gobbi 22.356, e Lucaroni 11.178.