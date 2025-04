Parcaroli e i guai agli occhi: “Ora mi sto curando, ma continuo a lavorare”

Macerata, 17 aprile 2025 – “Mi sto curando, ma anche bendato continuo a lavorare. Non ho mai smesso”. Così il sindaco Sandro Parcaroli, dopo l’ultima disavventura che l’ha costretto a un pit stop in ospedale. Dopo l’intervento d’urgenza dello scorso ottobre, quando era finito in Cardiologia per il rischio di rottura dell’aorta, in questi giorni il primo cittadino e presidente della Provincia di Macerata è alle prese con dei problemi oculistici. Problemi che lo costringono a una serie di punture per tenere sotto controllo la pressione degli occhi.

“È successo – racconta – che due giovedì fa sono andato a messa: quando sono entrato stavo bene, ma quando sono uscito non ci vedevo da un occhio, avevo come dei pallini neri”. Di qui la corsa in ospedale, gli accertamenti e le terapie per risolvere il problema. “Sono in cura dal dottor Vincenzo Ramovecchi, che è un luminare nel settore. Andiamo avanti con delle punture – aggiunge Parcaroli – e vediamo se il liquido va via, sto curando anche l’altro occhio”.

Il sindaco, che da qualche giorno è costretto a tenere un occhio bendato, assicura di non essersi mai fermato: “Non posso permettermelo – dice –. Qualche giorno ho lavorato da casa, ma sono sempre stato operativo. Oggi (ieri, ndr), per esempio, non mangio: ho appena finito la giunta e ora vado ad Ancona con un occhio bendato, sono tipo Polifemo – scherza il primo cittadino –. L’unico problema è che non posso guidare l’auto, quindi ho bisogno di un autista, ma sempre utilizzando la mia macchina”. I problemi di salute del sindaco hanno già alimentato una serie di voci – che per la verità circolano da parecchio tempo – sul suo futuro politico. C’è chi scommette che l’anno prossimo non si ricandiderà e che a guidare il centrodestra alle elezioni sarà Fabio Pistarelli, uomo forte di Fratelli d’Italia in città e capo di gabinetto del governatore Francesco Acquaroli.

Ma, per il momento, Parcaroli evita di sbilanciarsi: “Non mi sento l’età che ho (69 anni a novembre, ndr), sono sempre in movimento. In questi anni ho corso sempre, senza sentire la fatica o il bisogno di staccare per più di due o tre giorni. Sono del Sagittario, quindi rimango ottimista per natura. Senza fare niente non ci so stare: se il Signore mi dà la salute, anzi la vista, continuerò a non fermarmi. Non so quello che farò, ma sicuramente la politica è la cosa più bella che c’è, specialmente fare il sindaco, se lo fai per metterti al servizio dei cittadini. In questi quattro anni e mezzo – conclude – sono cresciuto, anche culturalmente, ho imparato tante cose che prima non sapevo. Sicuramente ho i miei limiti, ho bisogno di una squadra, ma è bellissimo fare quello che faccio”.