Sisma e denatalità, persi più di duemila residenti

A inizio 2016 i residenti di Tolentino erano 20.099. A fine 2024 invece 17.678. Oltre 2400 in meno. Una fotografia in cui hanno pesato sisma e la denatalità. Pur restando il quarto Comune della provincia per numero di abitanti, nel giro di un anno, dal 2023 al 2024, ha registrato un calo di 187 unità. Nell’anno del terremoto da gennaio a dicembre la città è passata da 20.099 a 19.861 abitanti, con l’esodo degli sfollati. Qualcuno non è più tornato.

Da allora la popolazione ha continuato a scendere: 19.428 nel 2017, 19.152 nel 2018, 18.881 nel 2019, 18.656 nel 2020, 18.333 nel 2021, 18.090 nel 2022, 17.865 nel 2023 e 17.678 nel 2024 appunto, di cui 8.591 uomini e 9.087 donne. Gli stranieri residenti sono 1.463; anche loro negli anni sono diminuiti (2.077 nel 2016, 1.915 nel 2017, 1.810 nel 2018, 1.755 nel 2019, 1.685 nel 2020, 1.564 nel 2021, 1.502 nel 2022, 1.480 nel 2023). Emblematico il trend delle nascite. Se nove anni fa erano nati 126 bambini, l’anno scorso sono stati appesi solo 84 fiocchi. Nel 2017 i bebè erano 108, nel 2018 110, nel 2019 110 e nel 2020 114, dopodiché il calo è stato vistoso: 101 nel 2021, 98 nel 2022, 89 nel 2023. L’anno in cui si sono contati più morti è stato il 2021: 249 nel 2016, 274 nel 2017, 224 nel 2018, 225 nel 2019, 247 nel 2020, ben 314 nel 2021, 260 nel 2022, 239 nel 2023 e 272 nel 2024. L’anno scorso sono stati registrati 30di Tolentino per nazionalità: albanese 8, argentina 1, bengalese 5, bosniaca 1, bulgara 1, cinese 9, colombiana 3, cubana 2, egiziana 15, georgiana 1, greca 2, guineana 1, indiana 12, iraniana 1, italiana 185 (probabilmente legata anche ai lavori di ricostruzione post-sisma), kosovara 7, macedone 9, marocchina 4, messicana 1, moldava 3, pakistana 2, paraguayana 1, peruviana 8, polacca 1, romena 9, senegalese 6, spagnola 1, tedesca 1, tunisina 2, turca 1, ucraina 6.

Lucia Gentili