Sisma, via ai lavori nella Collegiata

Affidati i lavori per la ricostruzione della Collegiata di Sant’Urbano, principale chiesa di Apiro. A curare la gara, l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, soggetto attuatore. L’intervento ha un importo di 750.000 euro, di cui oltre 520.000 euro per i lavori di restauro, ristrutturazione e consolidamento. "Si tratta di un monumento particolarmente rilevante per la comunità locale, la cui riparazione post sisma è frutto della sinergia tra la stessa Arcidiocesi, ministero della cultura, Regione e Usr Ufficio speciale ricostruzione", spiegano da quest’ultimo. La Collegiata è nota anche per la "stanza del tesoro" nella sacrestia, che conserva arredi lignei del 1774 e una raccolta di quadri, paramenti sacri, candelieri, croci in bronzo dorato e busti di santi. Questo tesoro è custodito dietro una robusta porta di ferro.