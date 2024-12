Soccorsa dopo una caduta muore in ospedale: aperta un’inchiesta

Soccorsa in strada, muore un paio di ore più tardi all’ospedale. La procura ha aperto un fascicolo ed è stata disposta l’autopsia sulla salma della signora, una 77enne di Treia, Gianna Virgili. L’episodio è avvenuto domenica mattina, intorno alle 6.30, in via Didimi. La 77enne era uscita di casa quando ad un certo punto un automobilista che stava uscendo da un parcheggio in retromarcia l’avrebbe vista a terra. È sceso ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. Nel frattempo è arrivato anche il marito. La 77enne era ancora cosciente. È stata caricata a bordo di una ambulanza e trasportata immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Lì, purtroppo, è morta un paio di ore dopo. Al momento dei soccorsi la donna non avrebbe riferito nulla di quanto accaduto e resta da chiarire se la caduta della donna possa essere in qualche modo legata alla manovra dell’auto. Il conducente avrebbe riferito di averla vista a terra e di aver chiamato i soccorsi. È da stabilire se chi guidava possa avere urtato inavvertitamente la signora. Sul posto per chiarire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri. La procura ha disposto l’autopsia sulla salma e ha posto sotto sequestro l’automobile dell’uomo per i vari accertamenti sulla carrozzeria. Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso del 77enne. Il conducente, come atto dovuto, è stato iscritto nel registro degli indagati.

Chiara Marinelli