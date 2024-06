Solstizio d’estate in musica. La città come un palcoscenico

Macerata Opera Festival e Musicultura insieme per trasformare Macerata in un palcoscenico di musica a cielo aperto. L’appuntamento è per il 21 giugno, giornata del solstizio d’estate e festa della musica quando, dalle 15 sino a sera, il centro storico sarà animato da dieci appuntamenti che abbracciano più generi e coinvolgono ogni età. Il programma si apre con un’anteprima, giovedì 20 giugno dalle 23 in piazza Cesare Battisti: una Jam Session con i vincitori di Musicultura 2024. Si prosegue il giorno dopo, dalle 15 (auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti) con il concerto del coro "ABF Voices of Italy – Camerino" parte del programma globale dedicato alla valorizzazione dei talenti ideati e promosso dalla Andrea Bocelli Foundation. La Fondazione curerà, dalle 16 alle 19, anche quattro laboratori di arte, musica e digitale destinati ai più piccoli (6-11 anni) negli stessi spazi della biblioteca. Alle 16 (cortile del Comune) Treccani, partner di Musicultura, presenta "Le parole delle canzoni" un viaggio tra le note musicali e le composizioni con Renzo Rubino (vincitore di Musicultura nel 2011) e l’editore Marco Peano.

Alle 16.30 (Galleria Scipione) concerto dei Pueri Cantores "Zamberletti" con pagine anche tratte da celebri musical e da film di animazione. Alle 17 (teatro Lauro Rossi) il concerto "L’opera al pianoforte", con una scelta delle più celebri parafrasi di Franz Liszt eseguite da Giovanni Bertolazzi che subito dopo incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo ultimo cd dedicato proprio al compositore ungherese. Alle 17.05 (piazza Mazzini, Stazione Bus Rai Radio1) in diretta su Rai Radio1, uno speciale con gli ospiti di Musicultura condotto da John Vignola, Duccio Pasqua e Marcella Sullo. Alle 18 (cortile del Palazzo comunale) Marcin Patrzalek, giovane chitarrista polacco famoso in tutto il mondo, alla sua prima apparizione live in Italia, sarà il protagonista dell’incontro condotto dal giornalista del quotidiano "Il Giornale" Paolo Giordano. Alle 18.15 (ridotto del teatro Lauro Rossi) conferenza-concerto sull’organo portativo di Lorenzo Antinori in collaborazione con l’Accademia Organistica Elpidiense. Alle 18.45 (cortile di Palazzo Buonaccorsi) "A tu per tu": la cantautrice e polistrumentista Serena Brancale e Filippo Graziani racconteranno le loro storie e le loro esperienze con il coordinamento di John Vignola. Gran finale alle 19 (piazza Cesare Battisti) con un concerto live "Ricorrenza: omaggio a Puccini e De André" con i Pueri Cantores "Zamberletti", Salvadei Brass (decimino di ottoni e percussioni), La Compagnia di Musicultura e Glissando Vocal Ensemble. Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. I laboratori alla biblioteca Mozzi Borgetti e il concerto al Lauro Rossi sono con prenotazione consigliata su sferisterio.it.