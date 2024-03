Sono partite le procedure per gli espropri

Il Comune ha avviato gli espropri sui terreni privati in cui dovrà passare la nuova ciclovia cittadina. Il progetto, finanziato per 3 milioni di euro dal Contratto istituzionale di sviluppo, si estende come prosecuzione e ricucitura di alcuni percorsi presenti nel territorio e collega le aste fluviali del Potenza e del Chienti con percorsi ortogonali "di crinale" e "vallivi" seguendo i torrenti e i fossi. In totale si possono distinguere quattro percorsi funzionali con una lunghezza totale di circa 50 chilometri. "È stata effettuata una rivisitazione del progetto iniziale a seguito delle osservazioni che erano pervenute e anche in conseguenza dell’aumento prezzi – ha commentato l’assessore con delega alle Ciclovie Paolo Renna (nella foto) -. Il collegamento rimane quello del progetto iniziale e quindi ad anello e, nel definitivo, abbiamo utilizzato l’esistente mettendolo in rete con la progettualità dell’intervento". L’avviso è consultabile al link: https://comune.macerata.it/mobilita-ciclistica-cis-area-sisma-asservimento-coattivo-per-pubblica-utilita e dà formale avvio del procedimento ai proprietari privati interessati, finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. È possibile prendere visione del testo integrale dell’avviso, del progetto e dei relativi allegati collegandosi al sito del Comune o presentandosi all’ufficio per le Espropriazioni, in piaggia della Torre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, previo appuntamento, contattando i numeri telefonici: 0733- 256401, 0733-256419, 0733-256256. Gli interessati possono far pervenire all’Ufficio per le Espropriazioni, per posta o via Pec (comune.macerata@legalmail.it ), entro il termine di trenta (30) giorni, le proprie osservazioni che saranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.