Sopralluogo a Villa Fermani. La sindaca: "Studio accurato sul parco"

Sopralluogo a Villa Fermani del Soprintendente, architetto Giovanni Issini, insieme ad Andrea Catorci, biologo e professore associato di botanica ambientale ed applicata presso l’Università di Camerino e l’architetto, Alessandro Azzari responsabile ambiente del Comune di Corridonia. "La visita è stata programmata – ha illustrato la sindaca, Giuliana Giampaoli – nell’ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica che ci consentirà di elaborare un piano di manutenzione del verde di lungo periodo e un progetto di immediata realizzazione di interventi su alberi malati o danneggiati. Villa Fermani è un parco storico sottoposto a vincolo monumentale e paesaggistico. Intervenire in contesti come questo richiede uno studio accurato, affatto semplice nel caso specifico, in quanto la documentazione relativa alla struttura del parco e di come apparisse in origine nonché dei mutamenti che si sono succeduti nel corso dei secoli, è scarsissima, anzi rara". Proprio il Comune aveva siglato un accordo con Unicam per avviare dei processi di revisione del verde urbano. "Oltre alla ricostruzione storica – ha aggiunto il primo cittadino - occorre considerare le diverse condizioni climatiche con cui dobbiamo imparare a convivere e che impongono scelte sostenibili anche dal punto di vista ambientale. Questi elementi sono necessari a pianificare le azioni da attuare oggi e nei prossimi anni. Un lavoro che richiede tempo e competenze per cui serve solo tanta cura".