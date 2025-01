"Sosta selvaggia in strada. E il Comune non risponde"

L’amministrazione ha dato subito disponibilità per risolvere un problema interno alla palestra Ballarini, ma non si cura di rispondere a quei residenti che da anni subiscono le criticità dei parcheggi selvaggi appena fuori da quello stesso impianto. Se l’intento è quello di portarci alle dimissioni, ce lo dicano direttamente". Lo afferma il comitato di quartiere Montarice, presieduto da Pasquale La Torre, che esprime il proprio malcontento nei confronti della giunta. La rabbia del comitato nasce dopo che la società di pallavolo Acevolley Porto Recanati aveva protestato contro il Comune, perché le tribune della palestra Ballarini in via Bronzini sono rimaste inagibili all’inizio di settembre. Il sindaco Andrea Michelini aveva replicato dicendo che l’amministrazione si stava adoperando per richiedere l’omologazione di quelle tribune, in modo da risolvere il problema. Ma ecco le recriminazioni del quartiere Montarice.

"Da lungo tempo ci sono gravi criticità per quanto riguarda i parcheggi selvaggi attorno alla palestra Ballarini, una questione più volte segnalata all’amministrazione – osserva il comitato –. Noi avevamo presentato diverse proposte risolutive, tramite una petizione a firma di 40 residenti, però non ci sono state risposte alle tante lettere protocollate. Avevamo chiesto di asfaltare il parcheggio interno alla palestra, che attualmente è in terra battuta. Ciò era stato pensato proprio per invogliare gli atleti che utilizzano l’impianto sportivo a lasciare l’auto in quell’area – aggiungono ancora –, perché quel parcheggio è riservato solamente a loro. Infatti, nonostante ci siano degli stalli a disposizione, chi va in palestra lascia l’auto nei parcheggi pubblici che stanno davanti all’impianto. Ma così facendo, parcheggiano in modo selvaggio".

Ma non finiscono qua le critiche del quartiere Montarice. "Da quanto sappiamo, sembra che quel parcheggio interno non sarà più asfaltato – riprende il comitato –. In alternativa, si era proposto di assegnare un parcheggio per ciascuna famiglia che abita in quella zona o di spostare l’ingresso della palestra sulla strada statale, ma niente. Rimane il problema: a oggi c’è un intasamento di auto parcheggiate in modo irregolare e, qualora ci fosse un’emergenza, né le ambulanza né i mezzi dei vigili del fuoco riuscirebbe a passare in via Bronzini. Non abbiamo ricevuto aggiornamenti dalla giunta, che dimostra verso di noi una grossa mancanza di educazione".