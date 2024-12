Sottopasso rione Marche: critiche del Pd a Marchiori per propaganda politica

L’apertura del sottopasso di rione Marche, iniziata nel 2019, arriva finalmente a compimento e rappresenta un’opera importante per la città. Tuttavia, è bene ricordare come all’origine di questo risultato ci sia l’accordo della nostra amministrazione regionale e comunale siglato con Rfi impegnate nell’efficientamento della linea ferroviaria.

Il Partito Democratico di Macerata bacchetta l’assessore Andrea Marchiori ("Colto – dice il Pd – dalla sua sempre puntuale esuberante esultanza"), evidenziando come le sue dichiarazioni in occasione dell’inaugurazione del sottopasso "eclissano il lavoro fatto nel 2019 a fianco di Rfi, come se tutto fosse nato oggi. Dispiace che una giornata così importante per questo quartiere venga strumentalizzata a fini di propaganda. Questo purtroppo, agli occhi dei cittadini, conferma ancor con più forza la non correttezza istituzionale e il solo unico merito di questa amministrazione è quello di tagliare nastri.

A questo punto, rimane la speranza che si possa realizzare anche il collegamento con via Ancona e il risanamento della zona ex Capam di cui ancora non ci sono certezze. Il Pd invita "l’amministrazione a occuparsene, ispirandosi ai più sani principi della politica e a impegnarsi nel progettare e portare a casa lavori davvero utili alla città con la giusta attenzione a non sperperare denaro con progetti autocelebrativi".