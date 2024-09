"Spazi per laboratori e teatro all’aperto: tutto in 158 giorni"

Un nuovo hub educativo 0-11 ad accogliere gli alunni, adiacente allo spazio 0-6 inaugurato lo scorso anno sempre a Sforzacosta. Questi i dettagli dell’operazione. "Abbiamo ristrutturato una scuola già esistente che aveva avuto interventi antisismici, ma era rimasta inutilizzata – spiega l’ingegnere Paolo Bianchi, direttore dei lavori Abf –. Abbiamo rifatto il piano primo restituendo alla vita quattro aule. La modifica strutturale esterna ha dato volume e spazio, affiancata al rifacimento della pavimentazione, degli impianti e allestimenti interni. Gli spazi esterni, poi, saranno utilizzati anche per altri laboratori, grazie allo spazio della scoperta (con specchi e giochi), lo spazio della motricità, quello dei giochi e quello della lettura con dei libri mantenuti in giardino in un mobiletto apposito contro le intemperie; poi un teatro all’aperto che fronteggia il locale seminterrato".

Un lavoro, come puntualizza Bianchi, che ha visto la sinergia di "26 aziende del territorio e l’impegno di 95 persone, riuscendo a concludere i lavori in 158 giorni come ci eravamo prefissati". E conclude: "Essenziale è stato l’aiuto di donatori e volontari. Abbiamo acquisito la fiducia dei donatori e di altre fondazioni che ci stanno accanto, perché sanno che i soldi sono spesi con diligenza e per obiettivi concreti".