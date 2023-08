Spiaggia libera a Porto Recanati invasa di notte: sequestrati lettini e ombrelloni

Maxi sequestro a Porto Recanati, dove sono stati rimossi ombrelloni, lettini e sdraio che diversi bagnanti avevano lasciato (in maniera non lecita) sulla spiaggia libera, all’altezza del Lido delle Nazioni. L’operazione è scattata nella notte tra giovedì e ieri, e porta la firma dei militari dell’ufficio Delegazione spiaggia della Guardia costiera di Porto Recanati (diretti dal luogotenente Sauro Sebastianelli) e degli agenti della polizia locale (comandati dal commissario capo Sirio Vignoni). In breve, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio il tratto di litorale a sud del paese, e soprattutto quello che va dalla foce fiume Potenza fino a viale delle Nazioni, per poi procedere con la rimozione dei materiali presenti in quelle spiagge libere. Nello specifico, la Guardia costiera e la polizia locale hanno ritrovato qualcosa come 66 ombrelloni di varie colorazioni, 13 sedie in legno, plastica e alluminio, sette sdraio, 2 lettini da mare, 43 aste per ombrelloni e un materassino in plastica. Ovviamente tutte le attrezzature sono state portate via da agenti e militari, che con dei mezzi hanno trasportato il materiale in deposito, mettendolo sotto sequestro. Va sottolineato che lo scopo dell’operazione è stato quello di reprimere l’occupazione abusiva del demanio marittimo, restituendo tali spazi alla libera fruizione di cittadini e turisti ed eliminando così qualsiasi elemento di impedimento per il libero transito dei mezzi di soccorso sul litorale, in prossimità del bagnasciuga.