Stadio ko, Avezzano-Recanatese a porte chiuse

Come era ampiamente prevedibile l’Avezzano ha dovuto, precipitosamente, trovare una soluzione "alternativa" per il match in programma domani, vista l’inagibilità della tribuna dello Stadio "Dei Marsi" ed in extremis la Lega ha comunicato che la gara si disputerà alle 15 a Trasacco, a porte chiuse. La Recanatese ne ha, semplicemente, preso atto considerando che, dal punto di vista logistico, cambia ben poco, visto che parliamo di una manciata di chilometri di distanza rispetto al capoluogo marsicano.

Giacomo Filippi è concentratissimo su questo appuntamento, assolutamente da non fallire: "Dobbiamo dare continuità al successo contro il Notaresco e ripartire dallo spirito di sacrificio e dalla voglia di vincere che i ragazzi hanno dimostrato Domenica. È stata una vittoria che ci ha dato autostima, consapevolezza e morale, pur sapendo che dobbiamo fare ancora tanto per migliorarci pur palesando sicuramente dei passi in avanti. Mi conforta comunque il fatto che non c’è stata quella superficialità che troppe altre volte, in questo inizio di stagione, ci ha condannato". Diversi i punti in comune con l’Avezzano, oltre a quelli in classifica: come l’essere reduci dall’aver conquistato la prima vittoria: "Loro sono una compagine attrezzata e che vuole recitare un ruolo di primo piano in questo campionato, come d’altronde anche noi. Siamo partiti entrambi molto male ed anche per questo sarà battaglia". Inizia un ciclo che per tutti sarà intensissimo con 3 gare in 8 giorni, tra l’altro poi con due derby ossia il Fossombrone in casa e la trasferta di Ancona: "In questo momento dico che ogni partita è un esame e tutto il gruppo ne è a conoscenza. La classifica parla chiaro: siamo ancora all’ultimo posto. È inutile quindi parlare delle tre partite che ovviamente richiederanno un dispendio di energie notevole ma dobbiamo dare tutto quello che abbiamo dentro contro l’Avezzano per fare nostra la partita. Se il peggio è passato? La situazione resta pericolosa – conclude il mister – ma la scorsa prestazione ci dà sicuramente fiducia".

Per il confronto con i biancoverdi è stato designato alla direzione arbitrale Marco Zini di Udine che sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Di Meglio di Napoli e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore. Per il fischietto friulano 32 le presenze in Serie "D". La Recanatese non raccoglie nulla in trasferta addirittura dal pareggio per 0-0 di Pineto di sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua. Calcisticamente... una vita fa.