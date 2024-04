Storie di vita e di sport raccontate a teatro

Il fisioterapista di Novak Djokovic, il mental coach di Gianmarco Tamberi, uno psicologo, infine un’alteta civitanovese sorda dalla nascita. Sono gli ospiti della seconda edizione di ‘Primavera di vita’, serata che si svolgerà domani (alle21.15), al Teatro Annibal Caro, con Andrea Foglia, della rete sociale ‘Oltre’, che insieme allo psicologo e psicoterapeuta Sammy Marcantognini intervisterà Cristina Abrami, Claudio Zimaglia e Luciano Sabbatini, anche stavolta, ai tavoli del "bar dello sport".

È stato lo stesso Andrea Foglia, nella presentazione di ieri a palazzo Sforza, a spiegare il senso dell’appuntamento.

"L’atleta vincente – si è domandato – è un supereroe? No, è prima di tutto una persona, con le sue debolezze, le sue fragilità. Le emozioni e le fatiche possono impattare sul benessere mentale di ognuno. Da qui il valore di figure di prim’ordine, di rilievo, di valide relazioni umane a sostegno della persona, al servizio del campione, a vantaggio dei giovani sportivi in erba. È facile comprendere il valore sociale dello sport".

"Dovremmo fare sold out – le parole del vicesindaco Claudio Morresi –, tuttavia ci interessa poco il campione, piuttosto vogliamo intercettare il ragazzo che magari non trova spazio nella sua società. Lo sport è per tutti". Questi i profili degli ospiti. Abrami, 27 anni, fa parte della squadra nazionale italiana di tennis e padel dei sordi ed ha partecipato anche alle Olimpiadi, esperienza da cui poi è stato tratto un docufilm "che spero – dice la stessa atleta – possa approdare presto sugli schermi della mia città".

Claudio Zimaglia è stato fisioterapista di Milos Raonic e Jannik Sinner e ora lo è di Novak Djokovic, mentre Luciano Sabbatini dal 2014 è il mental coach di Gianmarco Tamberi, oltre che di molti altri campioni di volley, scherma e calcio. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato allo Sport, insieme con Azienda Teatri, Sentinelle del Mattino Aps, Caritas, Veder Crescere con il Dialogo e ‘Il Palco’. Annunciata anche la presenza di una realtà civitanovese "che si occupa di riabilitazione mediante lo sport di giovani interessati di situazioni di devianza", tuttavia non ne è stata rivelata l’identità per non "rovinare la sorpresa della serata". Inoltre, ci sarà spazio per la musica di Gloria Foresi e Marco Martellini. Secondo la consigliera Paola Fontana, si tratta delle "forze migliori della società e in questo caso degli ambienti sportivi" in un appuntamento ad ingresso gratuito, ma con la necessità di prenotare su Eventbrite.