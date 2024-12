Strada sconnessa. Cittadino cade e fa causa al Comune

La giunta di Tolentino ha delegato, per conto della compagnia assicuratrice dell’ente, l’avvocato Alessandro Bruzzone del foro di Milano a rappresentare e difendere il Comune. Infatti un cittadino, caduto mentre percorreva una via della città riportando lesioni, ha citato il Comune a comparire dinanzi al tribunale di Macerata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti in seguito all’infortunio. La compagnia ha dichiarato di essere disposta a rappresentare il Comune richiedendo la delega per l’avvocato Bruzzone per la costituzione del giudizio. Negli anni, a Tolentino, questi episodi si sono verificati di frequente a causa della pavimentazione sconnessa e dei sampietrini saltati. Avvallamenti pericolosi, soprattutto per persone di una certa età e in carrozzina. Diversi i cittadini che ricorrono alle vie legali per il risarcimento.