Studenti attori al teatro Persiani

Sono saliti di nuovo sul palcoscenico del teatro Persiani gli studenti del Liceo Giacomo Leopardi di Recanati per dar vita ad un nuovo spettacolo: Romeo e Giulietta, un coinvolgente e trascinante adattamento della tragedia di Shakespeare, presentata, però, con inserti della novella originale di Luigi Lo Porto e di canzoni di famosi musical. Sauro Savelli, che è regista e responsabile del laboratorio teatrale, chiude così il "debito" contratto con il passato: il progetto, infatti, iniziato nel 2019, ma interrotto a causa della pandemia, arriva a conclusione con la messa in scena pensata fin da allora e con l’aiuto, non solo delle docenti Antonella Luminati, Angela Pozzuto e Cecilia Zoppini, ma anche di ex alunni che sempre con piacere tornano a farsi catturare dalla malia del teatro.

ant. t.