Studenti sul palco del Lauro Rossi per la Notte del Classico

Domani, alle 21 al teatro Lauro Rossi nell’ambito della "Notte del Classico", gli studenti del gruppo "Teatro a scuola" del liceo Leopardi porteranno in scena lo spettacolo "De Caligulis", adattamento dell’opera di Albert Camus. Lo spettacolo, per la regia e la direzione artistica di Francesco Facciolli (nella foto), è una riscoperta del terzo imperatore della dinastia Giulio-Claudia, Caligola, "mostro per aver troppo amato". L’appuntamento fa parte del progetto "Teatro a scuola", coordinato dalle docenti Luisa Gentili, Raffaella Lattanzi ed Ester Nicoletti. I festeggiamenti prevedono anche una conferenza su Caligola tenuta dalla professoressa Simona Antolini, docente all’Università, dal titolo "La presunta follia e il discredito dell’aristocrazia senatoria", che si terrà sempre domani, ma alle 17.30, nei locali del liceo in corso Cavour.