"Subito intervenuti, ma qualcuno viene per creare problemi"

"Mi domando come mai questi soggetti vengano qui per creare problemi". Se lo chiede Daniele Maria Angelini, titolare del Donoma dove l’altra notte sono avvenuti diversi episodi preoccupanti. "All’uscita del locale un ragazzo albanese ha dato in escandescenze e sono intervenuti gli addetti alla sicurezza, 15-20 in tutto, che hanno cercato di calmarlo. Aveva il viso sanguinante. E ha continuato a dare in escandescenze anche quando sono arrivati i carabinieri – racconta Angelini –. All’interno, invece, la sicurezza ha fermato un soggetto di origini maghrebine che aveva cominciato a spruzzare spray al peperoncino. Voleva entrare ma la nostra responsabile lo ha riconosciuto e lo ha fermato. Non capisco quindi come abbia fatto a essere dentro il locale. Fortunatamente è bastato aprire una porta di emergenza per riportare la situazione alla normalità. L’altra notte c’erano 25 uomini della sicurezza. E abbiamo messo un’auto della vigilanza che gira con i lampeggianti accesi da mezzanotte alle 7 del mattino".