Superbonus rafforzato e Zfu, pressing Pd

Il Pd ha depositato un emendamento al Decreto Milleproroghe per chiedere la proroga del Superbonus rafforzato nei comuni del cratere. Ovvero integrativo del contributo sisma. Il documento è stato presentato dal senatore Michele Fina. L’emendamento propone di posticipare il termine per l’utilizzo del Superbonus al 110%, prorogandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

"Sebbene l’intervento sia limitato, rappresenta un’opportunità significativa per continuare a usufruire del Superbonus rafforzato in aggiunta al contributo previsto per la ricostruzione degli edifici danneggiati – spiegano i dem –. Il Pd delle Marche, con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi e i parlamentari, ne sostiene con forza l’approvazione, appellandosi a un atto di responsabilità politica trasversale".

"È fondamentale garantire e difendere una misura come il Superbonus per le aree del cratere, ascoltando le preoccupazioni di cittadini, tecnici e amministratori locali – aggiunge la deputata maceratese Irene Manzi (foto) –. Il Pd, prima con la Legge di bilancio e ora con un emendamento al Milleproroghe, ha cercato di farsi portavoce di queste esigenze. Ci auguriamo che i colleghi di maggioranza, il governo e il commissario Guido Castelli accolgano la nostra proposta".

Parallelamente il deputato Augusto Curti e la Manzi hanno presentato un’interrogazione ai ministri della Protezione civile e delle imprese per ripristinare la Zona franca urbana (Zfu), che non è stata prorogata al 2025. "La Zfu si è dimostrata essenziale per sostenere imprenditori, artigiani e commercianti, contribuendo a contrastare la desertificazione imprenditoriale".