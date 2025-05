"Sviluppo locale e partecipazione". La ricostruzione si lega al Giro

"Il Giro d’Italia, che attraversa le terre ferite dal sisma, è un volano prezioso anche per l’Appennino centrale. L’impegno dei ciclisti in ogni tappa ricorda il lavoro che stiamo portando avanti per la ricostruzione: affrontare anche la più ardua salita con il massimo impegno, sapendo che spesso è il gioco di squadra a fare la differenza". Queste le parole del commissario Guido Castelli ieri a Camerino, allo "Stakeholders Forum Anci nelle tappe del Giro-E", organizzato in occasione del passaggio del Giro.

L’incontro è stato dedicato al tema "Sviluppo locale e partecipazione: ruolo e opportunità per i giovani", alla presenza di amministratori locali tra cui il sindaco di San Severino Rosa Piermattei, il sindaco camerte Roberto Lucarelli, il presidente dell’unione montana Alessandro Gentilucci, il presidente della Federazione ciclistica italiana Carlo Pasqualini, il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli e fra Sergio Lorenzini. Presenti anche l’arcivescovo Francesco Massara e il comandante della Compagnia dei carabinieri di Camerino, il capitano Angelo Faraca.

"Questi territori, così ricchi di bellezza e storia, sono pronti a ripartire grazie a investimenti di ricostruzione e del programma Next Appennino e al coinvolgimento attivo delle comunità locali" ha aggiunto Castelli.