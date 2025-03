"Tari, aumentano le aree tassabili. Vessazione per cittadini e imprese"

L’amministrazione non aumenta la Tari, ma aumenta la superficie tassabile. Infatti per il 2025 intende riscuotere circa 500mila euro in più rispetto allo scorso anno. Sulla tassa dei rifiuti è intervenuta Silvia Luconi (Fratelli d’Italia) in consiglio, giovedì. "Non aumentano le aliquote, ma aumentano le superfici tassabili quindi l’intenzione della giunta, in un momento così difficile, è vessare cittadini e imprenditori – ha aggiunto Luconi – e non credo sia opportuno".

L’ex vicesindaco ha poi bacchettato il sindaco Mauro Sclavi sul ponte delle Grazie. "Sarà chiuso il 30 luglio – ha spiegato il primo cittadino –. Per un ponte nuovo il costo è di circa 1,2 milioni di euro. Per ripararlo servirebbero meno soldi. Stiamo cercando un finanziamento: la prima sarebbe la soluzione auspicabile. Comune e Assm, con l’Ufficio dighe di Perugia, si sono attivati per un’ipotesi di spesa. Ma intanto il ponte va chiuso".

Questo creerà disagi, trattandosi di uno dei tre attraversamenti tra le due sponde, in particolare per trattori e mezzi pesanti che non possono usare il ponte del Diavolo. Il ponte sulla diga necessita di lavori strutturali per la messa a norma. "Sarà chiuso senza cantierizzazione, senza fondi e senza progetto – è intervenuta Luconi –. Questo causerà problemi per residenti, agricoltori e attività. Sarà un danno per la comunità, oltre a isolare la zona e contrada Le Grazie è vasta e con molte abitazioni".

Respinto l’ordine del giorno sulla crisi politica a Tolentino presentato da Luconi con Francesco Colosi e Silvia Tatò (Fdi) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore). Approvata all’unanimità la mozione d’urgenza di Colosi su sicurezza e ordine pubblico, relativa alla rissa fra egiziani di sabato.