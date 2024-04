Tari: è tempo di pagare la prima rata

Sta arrivando in questi giorni nelle case dei recanatesi l’avviso di pagamento della prima rata della Tari. La seconda dovrà essere pagata entro il 5 agosto con la possibilità anche di un’unica soluzione entro il 29 aprile. Il saldo entro il 4 dicembre. Con le prime due rate di acconto verrà richiesto al contribuente il 66% del dovuto, calcolato con le tariffe dell’anno precedente, oltre la relativa Tefa che altro non è che un tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali. Con la rata di saldo il conguaglio verrà invece calcolato con le nuove tariffe 2024 da approvarsi entro i termini di legge. I cittadini sono stati da tempo già avvisati che sarà inevitabile l’aumento della Tari sia quest’anno che il prossimo per diversi motivi. Intanto il conto che il Cosmari ha presentato al Comune nel 2023 per la gestione dei rifiuti era stato di 2.678.009 euro, mentre quest’anno è lievitato a 2.715.786 euro con l’avviso, però, che quest’ultimo deve intendersi puramente indicativo in quanto i piani economici finanziari del servizio integrato dei rifiuti, per gli anni 2024-2025, sono soggetti ad aggiornamento biennale.