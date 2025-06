Teatro amatoriale, a Montecosaro riunite le compagnie marchigiane

Si è svolta a Montecosaro l’assemblea regionale dei soci del "Gat Marche", l’associazione delle compagnie amatoriali. L’appuntamento è stato ospitato nel teatro delle Logge messo a disposizione dalla sindaca Lorella Cardinali, presente insieme con la vice-sindaca Stefania Lufrano. La prima cittadina ha ricordato che "il teatro è un bene della comunità e per essa è messo a disposizione" e ha aperto le porte al Gat Marche anche per future iniziative, come una possibile data del Festival regionale", che prenderà il via il 25 ottobre. "L’assemblea è stata molto partecipata e ricca di stimoli – ha detto Stefano Cardinali, presidente del Gat –. Dal confronto sono emerse idee e proposte concrete, che ci impegniamo a portare avanti nei prossimi mesi. È stato un dibattito vivo e propositivo, specchio della passione e dell’impegno che ogni compagnia mette nel proprio lavoro".

Ennio Ercoli