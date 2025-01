Tenta di truffare un artigiano: denunciato

Riesce ad appropriarsi delle credenziali del conto di un artigiano e dispone a suo favore un bonifico di quasi 40mila euro. Ma l’operazione non va a buon fine e l’artigiano si rende conto di essere stato vittima di phishing. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Treia, in seguito alla denuncia sporta nei mesi scorsi da un artigiano del posto, hanno portato all’identificazione di un uomo originario della Costa d’Avorio di 36 anni, residente a Prato, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per tentata truffa aggravata. Avrebbe messo in atto in particolare un raggiro telematico di tipo "phishing". Dalle indagini svolte dai militari è emerso che il 36enne, attraverso un raggiro online, era riuscito ad entrare in possesso delle credenziali bancarie dell’uomo. Ha quindi effettuato un accesso illecito sul sito dell’istituto di credito della vittima, disponendo un bonifico per un importo di 39.900 euro a favore del proprio conto corrente. Fortunatamente, l’operazione non è andata a buon fine. L’artigiano, informato dalla sua banca attraverso le procedure di sicurezza adottate dall’istituto di credito, ha prontamente interrotto la transazione e ha denunciato l’accaduto. Sono così cominciate le indagini da parte dei carabinieri, che hanno portato alla denuncia del 36enne.

Chiara Marinelli